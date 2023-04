Exposition : Normandie Métiers d’Art, 18 mai 2023, .

, ,

Exposition : Normandie Métiers d’Art



2023-05-18 10:00:00 10:00:00 – 2023-05-20 18:00:00 18:00:00

.

Le Villare propose une exposition collective de l’association Normandie Métiers d’Art afin de mettre en lumière les métiers qui font la richesse de l’artisanat a­fin de les faire connaître auprès du public. Chacune des pièces exposées est unique et originale, les séries sont rares et très limitées.

Les métiers d’art valorisent à la fois le travail des mains et l’importance du temps passé en y associant la notion d’échange, de partage : l’artisan ou l’artiste offre un objet unique dont la création provient du plus profond de son imaginaire, donc de lui-même.

Créée en 2009, l’association Normandie Métiers d’Art réunit des artistes et artisans professionnels reconnus de Normandie. Leurs domaines relèvent de la création ou de la restauration.

Réunis autour de trois valeurs : innovation, tradition, passion qui poussent ses adhérents à l’exigence, à la qualité et à un savoir-faire jamais démenti.

Le Villare propose une exposition collective de l’association Normandie Métiers d’Art afin de mettre en lumière les métiers qui font la richesse de l’artisanat a­fin de les faire connaître auprès du public. Chacune des pièces exposées est unique et originale, les séries sont rares et très limitées.

Les métiers d’art valorisent à la fois le travail des mains et l’importance du temps passé en y associant la notion d’échange, de partage : l’artisan ou l’artiste offre un objet unique dont la création provient du plus profond de son imaginaire, donc de lui-même.

Créée en 2009, l’association Normandie Métiers d’Art réunit des artistes et artisans professionnels reconnus de Normandie. Leurs domaines relèvent de la création ou de la restauration.

Réunis autour de trois valeurs : innovation, tradition, passion qui poussent ses adhérents à l’exigence, à la qualité et à un savoir-faire jamais démenti.

+33 2 31 14 51 65 http://www.normandie-metiers-art.com/

dernière mise à jour : 2023-03-28 par