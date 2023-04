Spectacle : L’amour c’est mieux à trois

2023-05-19 21:00:00 – 2023-05-19 . 12 Selfies, mojito, et grasse mat, leur vie de célibataire est parfaite.

Ils se rencontrent et font la pire erreur de leur vie : un gosse ! La nuit, ils dansaient la salsa, maintenant ils rêvent de dormir. Le jour ils jouaient à Candy Crush, maintenant ils regardent Gulli. Entre crise de couple, combats de biberons, les conseils d’une belle-soeur grande gueule et d’un bobo je sais tout, venez découvrir que l’amour c’est mieux à trois.

La comédie dans l'air du temps qui vous fera oublier vos gosses et vous donnera l'envie d'en faire.

