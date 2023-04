Le bal marionnettique, 16 mai 2023, .

Le Sablier à Ifs reçoit le bal marionnettique de la compagnie Les Anges au plafond.

Patientant sagement sur des portants de part et d’autre de la scène, 130 marionnettes nous attendent. Les meneuses de bal donnent le top, c’est parti : Les Anges au Plafond entraînent ceux et celles qui le souhaitent dans un bal participatif aux allures de fête mexicaine. Ici, il n’y a plus ni public, ni acteurs, ni spectateurs, ni professionnels, nous pouvons tous devenir danseurs et manipulateurs pour mettre en mouvement cette multitude d’êtres inanimés.

Alors, on se laisse emporter, on apprend à créer ensemble de la beauté, au son enivrant de la musique latino jouée par l’orchestre.Le bal des timides

Il n’est pas nécessaire d’être danseur ni marionnettiste pour s’essayer sur la piste du Bal ! Une heure avant le début des festivités, les participants sont conviés à un échauffement marionnettique pour apprendre la grammaire de la manipulation. Venez en noir, on vous offre la couleur !

50 personnes maximum, sur réservation.

Tout public dès 10 ans.

