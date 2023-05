Balade des curiosités, 14 mai 2023, .

2023-05-14

Horaire : 09:00 13:00

Gratuit : oui Tout public

La balade des curiosités revient le dimanche 14 mai 2023 ! Rendez-vous le dimanche 14 mai entre 9 h et 13 h pour arpenter les parcs et jardins de Saint-Aignan de Grand Lieu. L’occasion de découvrir ou redécouvrir, grâce à des bénévoles, des coins de nature de la commune, en famille ou entre amis. Alors choisissez votre moyen de locomotion, à pied ou à vélo et rejoignez-nous ! QU’EST-CE QUE LA BALADE DES CURIOSITÉS ? La balade des curiosités est une balade patrimoniale, organisée par la municipalité et les associations depuis 2014. Elles rassemblent des passionnés d’histoire locale, de balades et de nature. Tous sont soucieux de valoriser les richesses historiques et naturelles de la commune. En 2023, la thématique retenue est l’histoire des parcs et jardins. À pied ou à vélo, les promeneurs vont cheminer et découvrir les richesses aignanaises autour de cette thématique, pendant toute une matinée. Afin que chaque participant puisse profiter pleinement de cette balade, un livret-jeux a été créé à destination des enfants (8-12 ans). Il leur permettra de découvrir la commune à travers de nombreux jeux et énigmes. INFORMATIONS PRATIQUES Dates et horaires : le dimanche 14 mai de 9 h à 13 hTarifs : gratuit – en accès libreLieu : jardin partagé, route des martins pêcheurs, Saint-Aignan de Grand Lieu Contacts : 02 40 26 44 44 ou contact@sagl.fr



02 40 26 44 44 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/