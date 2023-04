Rock’N Festival

2023-05-12 – 2023-05-13 . Le Rock’N Festival se déroulera le vendredi 12 et samedi 13 mai.

Le vendredi 12 mai dans le centre ville de Chauny et le samedi 13 mai au Forum de Chauny.

2 jours pour vous mettre dans l’ambiance ! Au programme :

Control C / Katze / Les reines du Baal

Therapy ? / Ray Wilson / Laura Cox / Mostly Autumn / Theraphosa / Garage 9 / Von Kurten Billet : 25€ Informations et réservations sur le site internet : https://www.rockaisne.com/ Accueil RockAisneFestival dernière mise à jour : 2023-03-30 par

