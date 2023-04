Grande journée caritative sur l’autisme à l’hippodrome de Chantilly

13 mai 2023

2023-05-13 15:00:00 – 2023-05-13 . 95 Le Rotary Club de Chantilly organise en lien avec les clubs voisins une grande journée en faveur de l’autisme, avec une marche en forêt l’après-midi et une grande soirée à l’hippodrome pour terminer ! Au programme:

-15h – 17h: Marches en forêt pour l’autisme avec le concours du Domaine de Chantilly – Fondation d’Aumale. RDV parking de l’hippodrome. Marches de 3km, 5km et 8km,

-17h: Accueil des marcheurs sur le parking des propriétaires. Food trucks,

‎-18h30/19h: Soirée de Gala : Accueil des invités et apéritif,

‎ -19h/19h30: Lancement de la soirée par la présidente du Rotary de Chantilly, le gouverneur du district 1770 du Rotary et la co-présidente d’autistes sans frontières,

-19h30/20h: Spectacle théâtral de jeunes autistes. Organisé par l’Académie des Arts dramatiques de Chantilly,

-20h/20h30: Intervention du professeur Christian Mille. Professeur émérite en pédopsychiatrie, chargé de la préparation à la certification en autisme à l’université de Picardie Jules Verne d’Amiens,

-20h30/21h: Jeune chœur de l’Oise, sous la direction de Valery Thuet. ( à confirmer ),

‎ -21h: Tombola,

-22h/1h: Soirée dansante, Tous les dons que vous ferez au Rotary de Chantilly par le site HelloAsso seront intégralement reversés à « Autistes sans Frontières » et « Entraide Autisme Oise » https://www.gala-autisme-rotary-de-chantilly.com/ Rotary Club dernière mise à jour : 2023-03-30 par

