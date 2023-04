Glass Museum en concert à La Manufacture, 12 mai 2023, .

, ,

Glass Museum en concert à La Manufacture



2023-05-12 20:00:00 – 2023-05-12 22:00:00

.

Glass Museum sera en concert à La Manufacture le vendredi 12 mai à 20h, pour une soirée 100% électro-jazz.

Tarifs : 10€ et 5€.

Billetterie à l’espace Saint-Jacques ou sur place ou sur l’application Sceniq.

Glass Museum revient sur le devant de la scène avec un nouvel album Reflet, le duo de jazz-électro belge propose ici une œuvre inspirée par un autre type de voyage, cette fois plus personnel et introspectif.

Ce disque évoque une nouvelle dualité pour le groupe, entre le réel, l’empreinte laissée dans leur musique par leur vécu et l’évasion par l’imaginaire qu’ils ont dû se construire, par la force des choses quand ils étaient confinés chez eux.

Cette correspondance entre le rêve et la réalité est à la source de cette expérience onirique où un dialogue se joue entre l’instrumental organique et l’électronique percussif. Break-beat, techno minimale et deep-house viennent se greffer au projet. Les mélodies de Glass Museum se créent autour d’une texture et leur son devient plus rugueux.

À travers différentes sonorités, la musique de Glass Museum vous offre une expérience live à vivre intensément !

Glass Museum sera en concert à La Manufacture le vendredi 12 mai à 20h, pour une soirée 100% électro-jazz.

dernière mise à jour : 2023-03-30 par