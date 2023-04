COMPOSTONS

COMPOSTONS, 12 mai 2023, . , , COMPOSTONS

2023-05-12 18:00:00 18:00:00 – 2023-05-12 19:30:00 19:30:00 . Un composteur va être installé dans le jardin de la médiathèque dans le cadre de nos actions en faveur de l’environnement pour la résidence Le Phénix. Le Syvedac et le CPIE Vallée de l’Orne nous accompagnent dans cette démarche et proposent une sensibilisation au compostage collectif.

Tout public / Durée : 1h30

