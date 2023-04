M

M, 12 mai 2023, . , , M

2023-05-12 20:00:00 – 2023-05-12 . M est de retour avec un concert inédit au Zénith de Caen !

Mathieu Chedid sera de passage dans la cité caennaise pour un concert unique dans sa tournée « En Rêvalité ». M est de retour avec un concert inédit au Zénith de Caen !

Mathieu Chedid sera de passage dans la cité caennaise pour un concert unique dans sa tournée « En Rêvalité ». dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville