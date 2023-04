BIM (Beautiful Improvised Moments) Jour 1 – Qonicho ah! : Morgan Carnet et Blanche La Fuente / Seul : Timothée Quost, 11 mai 2023, .

BIM (Beautiful Improvised Moments) Jour 1 – Qonicho ah! : Morgan Carnet et Blanche La Fuente / Seul : Timothée Quost



2023-05-11 20:00:00 – 2023-05-11

Le Tympan se targue de promouvoir le jazz et les musiques improvisées et l’heure est donc venue de mettre cette dernière à l’honneur avec ce nouvel évènement qui lui est consacré.

BIM ou Beautiful Improvised Moments vous propose sur 2 jours 4 concerts de la scène française contemporaine. Qu’elle soit un shoot d’énergie trans-punk ou qu’elle flirte avec le minimalisme, c’est l’occasion de découvrir la richesse d’une musique toujours aussi vivante et qui se donne comme mission de défricher incessamment toute l’étendue du champ sonore, refusant les limites et remettant le moment présent au centre des débats acoustiques.

Première partie : Seul

Timothée Quost : trompette

Compositeur, trompettiste, improvisateur, Timothée Quost aime naviguer et confronter différentes esthétiques musicales. Qu’il soit à la tête du grand ensemble LIKEN, au coté du saxophoniste Jean-Luc Guionnet ou en duo de trompettes avec le suisse Silvan Schmid, il parcourt les chemins du son avec le même appétit. SEUL est, comme son nom l’indique, son projet solo, détournant la trompette en véritable tube sonore dont le musicien extrait souffles, percussions, mélodies de larsen : il en résulte une poésie électroacoustique à l’architecture animale, un conte sonore aux lignes brutes et fines.

Deuxième partie : Qonicho ah!

Morgane Carnet : saxophone

Blanche Lafuente : batterie

Ce duo de sacrées musiciennes allie deux paires d’oreilles jazz totalement libérées à une énergie punk no-wave tribale. Terrassant. Elles aiment décrire leur musique comme transe/vers/sale. Parce que leur transe vire au crade et que leur jazz n’est pas poli. Si elles se sont rencontrées au conservatoire de Montreuil en 2013, c’est au contact de la scène que les incontournables Morgane Carnet et Blanche Lafuente se sont réalisées. Et ça se sent, tant leur punk instrumental sait jouer avec le public : en concert, elles peuvent créer des morceaux spontanés à partir de mots soufflés par les spectateurs. Imprévisibles, aventurières et dealeuses de ramdam, les Qonicho Ah ! ne sont qu’au début de leur entreprise d’improvisation massive.

