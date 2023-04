Exposition au 115 Galerie d’art : Jean-Luc Pommerolle

Exposition au 115 Galerie d’art : Jean-Luc Pommerolle, 5 mai 2023, . , , Exposition au 115 Galerie d’art : Jean-Luc Pommerolle

2023-05-05 14:00:00 – 2023-05-10 18:00:00 . Le 115 Galerie d’art à Saint-Quentin accueille Jean-Luc Pommerolle, peintre estampier, du vendredi 5 mai au mercredi 10 mai de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite. dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville