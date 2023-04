Pierres en Lumières > Flânerie, Ducey dans son histoire

2023-05-10 19:00:00 19:00:00 – 2023-05-10 . Dans le cadre du réseau Station Verte et de Pierres en Lumières, une visite commentée en soirée du bourg de Ducey vous est proposée pour découvrir l’histoire de ses rues et de ses habitants.

Inscription obligatoire : https://reservation.ot-montsaintmichel.com. Visite sous conditions de 5 personnes minimum.

Rendez-vous à 19h00 dans le parc du château. Visite gratuite.

https://www.ducey-code.com. +33 2 33 60 21 53 dernière mise à jour : 2023-03-29 par

