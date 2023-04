LE MYTHE DE MÉDUSE

2023-05-10 14:30:00 14:30:00 – 2023-05-10 16:30:00 16:30:00 . Pour cette nouvelle conférence, direction la Grèce antique avec la découverte de l’exposition Sous le regard de Méduse présentée au Musée de Beaux-Arts de Caen à partir du 13 mai.

Cette exposition a pour but de montrer Méduse à travers les époques, de l’Antiquité à nos jours. Peinture, estampe, sculpture, mode, cinéma, jeux vidéo, tout y passe ! Un moment d’échange et de découverte de l’exposition en avant-première, avec une visite ludique grâce au Discovery Tour : Ancient Greece d’Ubisoft.

En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Caen.

Tout public, à partir de 8 ans / Durée : 2h

