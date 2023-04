Chasse aux oeufs au domaine de Chaalis

Chasse aux oeufs au domaine de Chaalis, 8 avril 2023, . , , Chasse aux oeufs au domaine de Chaalis

2023-04-08 10:00:00 – 2023-05-08 18:00:00 . Le printemps s’installe à Chaalis… Dans cette nouvelle aventure, énigmes et épreuves attendent les familles sur le thème de la nature avec, en récompense, un ballotin d’œufs en chocolat! L’Aventure du printemps Chasse aux œufs du 8 avril au 8 mai Domaine de Chaalis dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville