Denis Vétillard, greeter du Pays de Mortagne-au-Perche et du département de l’Orne, vous propose de découvrir les principales essences qui composent la forêt Perche -Trappe au travers d’une sortie VTT. Vous pourrez observer des parcelles de résineux (sapins, épicéas, pins sylvestres, mélèzes), de feuillus (chênes, hêtres) avec quelques arbres remarquables. A partir de 12 ans.

6 personnes maximum

Balade entre 25 et 30 km /Durée : 2h – 2h30

Venir avec son VTT, son casque et son kit réparation / Port du casque et d’un gilet jaune obligatoires

Date limite d’inscription : Dimanche 7 mai

