Rdv le 7 mai de 10h à 17h à Géodomia. Avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) et le CAUE (Conseil d’Architecture Urbanisme et Environnement) de l’Aisne Informations auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20 Venez avec vos graines, vos plants, et même vos décorations de jardin ! Si vous n’en n’avez

Rdv le 7 mai de 10h à 17h à Géodomia pour la fête du jardin au naturel Geodomia dernière mise à jour : 2023-03-30 par

