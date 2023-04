Initiation à la retouche photo #2

2023-05-06 – 2023-05-06 . Dans l’espace, sur les terres enneigées, dans les fonds marins, vous pourrez vous incruster en découvrant nos logiciels et en apprenant à faire du montage photo.

Vous pourrez aussi simplement apprendre à les améliorer pour en faire de véritables chefs-d’œuvre.

À partir de 8 ans / Durée : 2h

