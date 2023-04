Concert MONSTERS OF TRIBUTE ROCK, 6 mai 2023, .

Concert MONSTERS OF TRIBUTE ROCK



2023-05-06

BLOODY ROSIE

BLOODY ROSIE est fidèle au répertoire d’AC/DC, avec une débauche d’énergie digne des australiens. Vibrez au son des classiques interprétés avec une précision diabolique, au cours d’un show qui rassemble plusieurs générations autour d’AC/DC. Le charisme du frontman n’est pas sans rappeler la légende Bon Scott, dont la voix et la gestuelle naturelle nous rappelle les moments mythiques d’AC/DC. Après leurs succès en tête d’affiche lors de 4 éditions du Monsters of Tribute Rock, Bloody Rosie demeure essentiel dans la réussite du concept !

LOVEDRIVE

LOVEDRIVE est un tribute au groupe allemand SCORPIONS, dont le nom a été inspiré par le titre d’un album sorti en 1979. Cette passion commune pour la formation d’outre Rhin qui a fêté ses 50 ans de carrière, a été le moteur à la création de LOVEDRIVE, en 2016. Musiciens aguerris, ils ont remporté le tremplin tribute show en 2017. Le groupe interprète un large panel de titres qui ont contribué au succès de SCORPIONS à travers les années et s’affaire à reproduire des live réalistes et performants, avec ce son si caractéristique du combo germanique. Ce voyage musical, alternant entre le rock électrique et les ballades, dont le succès planétaire « Still Loving You », est très apprécié par un public multi-générationnel.

LIVING DEEP

En 1987, DEEP PURPLE jouait en tête d’affiche des Monsters Of Rock lors des 2 dates allemandes, à Nuremberg et Pforzheim. LIVING DEEP vous fait revivre ces moments d’anthologie, grâce à un répertoire particulièrement riche et varié. L’expérience des musiciens et la qualité d’interprétation des standards de ce groupe mythique, vous permettrons de revivre les grandes heures du « pourpre profond », version « Made In Japan ». Et quel plaisir de reprendre en cœur, l’hymne connu de tou.te.s : « Smoke On The Water » !

