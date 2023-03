[RÉUNION INFO] le master Stratégies digitales et innovation numérique en formation continue

Le master Stratégies digitales et innovation numérique forme des spécialistes en stratégies digitales, marketing digital et management de l'innovation numérique.

Pour en savoir plus, une réunion d’information est organisée :

Mercredi 5 mai 2023 de 12h30 à 13h30 en distanciel via zoom

Pour participer à cette réunion, merci de vous inscrire via ce formulaire

