Le DU Droit, parcours à la carte, est une formation en deux ans comprenant un parcours adapté aux besoins professionnels de chaque apprenant. [{« link »: « https://formation-continue.univ-rennes1.fr/reunion-dudroit »}] Le DU Droit, parcours à la carte s’adresse principalement aux personnes en formation continue (est également ouvert de manière plus restreinte à la formation initiale).Les personnes autorisées à s’inscrire choisissent les enseignements qu’elles suivront parmi tous les cours de droit allant de la licence 1 au master 1.

En fonction des choix de cours opérés par les étudiants, le DU sera délivré avec mention d’une option «droit social», «droit des affaires», «droit privé», «droit public», «droit pénal», «droit européen», «histoire du droit» ou autre.

Pour en savoir plus, une réunion d’information en ligne animée par Marion Bary, responsable du diplôme, est organisée :

jeudi 4 mai 2023, de 12h30 à 13h30

Pour assister à cette réunion, merci de vous inscrire via ce formulaire.

