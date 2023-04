Boeuf, 4 mai 2023, .

, ,

Boeuf



2023-05-04 18:00:00 18:00:00 – 2023-05-04 22:00:00 22:00:00

.

Vincent Vrignaud (sax) et sa team reviennent pour chauffer La Yourte et vous inviter à partager la scène par la suite.

Comme d’habitude, un repas et des boissons seront prévus pour passer une excellente soirée. Les morceaux seront disponibles sur notre site quelques semaines avant chaque date.

dernière mise à jour : 2023-03-28 par