Balade printanière et curiosités naturelles

2023-05-04 17:00:00 – 2023-05-04 20:00:00 . Un animateur nature vous accompagnera sur les sentiers des Marais de Sacy et vous fera découvrir ce milieu unique par le toucher, la vue ou encore sentir les «vibrations» d’une saison naturelle qui redémarre. A vivre entre curieux ! Accompagné par le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Prévoir des bottes.

Places limitées !

Réservation indispensable auprès de l'Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte

