ONLINE Dialogue Citoyen Aix-Tübingen : Les communes à l’âge du numérique : construire une Smart City au profit des citoyen.ne.s, 3 mai 2023, . ONLINE Dialogue Citoyen Aix-Tübingen : Les communes à l’âge du numérique : construire une Smart City au profit des citoyen.ne.s Mercredi 3 mai, 18h30 Entrée libre En coopération avec l’Institut Culturel Franco-Allemand de Tübingen, les villes d’Aix-en-Provence et de Tübingen, nous continuons le dialogue citoyen sur la thématique des smartcities. L’ère numérique transforme notre vie de manière fondamentale. Pour les communes également, la numérisation offre une grande opportunité de révolutionner de nombreux domaines de la vie publique, de rendre la vie des citoyen.ne.s plus « smart » grâce à une « ville connectée », par exemple dans le domaine de l’infrastructure publique ou de l’éducation. Cette édition du dialogue citoyen entre Aix-en-Provence et Tübingen se consacre à la question de savoir où la numérisation répond à de véritables besoins, où les citoyens de nos deux communes voient également eux-mêmes un potentiel pour utiliser les moyens d’un monde numérique pour une « smart city ». Les intervenants :

• Ulrich Voßler, Direction du service du cadastre et de la géoinformation de la mairie de Tübingen

• Jérôme Richard, Chef de département Innovation / Système d’information de la mairie d’Aix

Modération :

• Charlotte Noblet, Journaliste indépendante Gratuit. Inscription souhaitée avant le 2 mai 2023 à info@cfaprovence.com ou au 04 42 21 29 12 pour obtenir le lien Zoom. Organisé par le Centre Franco-Allemand de Provence en coopération avec l'Institut Culturel Franco-Allemand de Tübingen, la Ville d'Aix-en-Provence, la Ville de Tübingen et avec le soutien du Fonds Citoyen Franco-Allemand.

2023-05-03T18:30:00+02:00 – 2023-05-03T20:30:00+02:00

