Découverte des abeilles, 3 mai 2023

2023-05-03 – 2023-05-03 . 6 Venez découvrir le monde des abeilles durant 1H30 avec Didier et Magali à la Ferme l’Arbre à poule. Les insectes pollinisateurs sont tous merveilleux, il suffit d’observer et de comprendre leurs diversités. Cet atelier vous permettra de différencier les abeilles domestiques des abeilles sauvages.

Les ateliers organisés sont aussi bien ludiques que théoriques pour les enfants avec une approche technique pour les adultes. Mercredi 3 mai à 15h.

Durée: 1h30

Tout public

Tarif unique: 6€/personne

Gratuit – 2 ans

Renseignements et réservations par mail à contacts@larbreapoule.com larbreapoule dernière mise à jour : 2023-03-30 par

