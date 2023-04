Les géométries du dialogue, 3 mai 2023, .

Nikki est une petite fille sans visage. Elle est délicate, sensible, timide et aime dessiner.

Face à sa mère qui se maquille pour faire émerger, chaque jour, un visage immuable, Nikki va s’inventer le sien. Au fil d’épisodes parfois cocasses, parfois dramatiques, gagnant à chaque étape un élément distinctif qui la définit, elle cherchera à réintroduire du jeu dans son existence de jeune adulte.

Les deux comédiennes se coiffent de cubes noirs en ardoise qui cachent leurs visages, elles y dessinent à la craie et à l’aveugle, les émotions, les états d’âme et les pensées des personnages. L’histoire se dessine, se devine et parfois s’efface, pour mieux se réinventer. Dans ce tête-à-tête silencieux les gestes remplacent les mots, l’image remplace la parole. Un voyage drôle et poétique dans l’univers de ces deux joueuses d’images.

Théâtre et dessins, tout public dès 7 ans.

Cie Juscomama

