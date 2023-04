A la découverte des Claies de Vire

A la découverte des Claies de Vire, 3 mai 2023, . , , A la découverte des Claies de Vire

2023-05-03 14:00:00 14:00:00 – 2023-05-03 16:00:00 16:00:00 . Station de comptage piscicole effective depuis 2002, les poissons migrateurs de retour de mer effectuent leurs migrations pour se reproduire en eau douce. Venez découvrir ces espèces lors des piégeages scientifiques sur la commune de la Meauffe au bord de la Vire. dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville