Le premier mai du familistère : vingt et unième édition

2023-05-01 – 2023-05-01 . La fête du Travail du Familistère a lieu pour la première fois en 1867.

Cette fête nouvelle n’est pas commémorative : elle est tournée vers le futur et célèbre

l’avènement d’une société équitable dont le Familistère a été l’expérience.

La fête du Travail a été réactivée en 2001 sous la forme du Premier Mai du Familistère.

Elle est un voyage en utopie, dans un monde à venir dessiné par les nombreux artistes

invité·es.

