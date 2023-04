Coup de projecteur sur la collection Lavalard

Focus sur une collection exceptionnelle du musée : la collection Lavalard. Durée : 30 min. Pas de réservation, dans la limite des places disponibles. photo : Jean-Honoré Fragonard, « Tête de vieillard », vers 1766, huile sur toile, DON DES FRÈRES LAVALARD,1890 museedepicardie@amiens-metropole.com +33 3 22 97 14 00 https://www.amiens.fr/Les-evenements/Coup-de-projecteur-sur-la-collection-Lavalard dernière mise à jour : 2023-03-28 par

