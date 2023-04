Châteaux en Fête – Château de Jaurias

2023-04-29 14:30:00 – 2023-04-29 . SPECTACLE « BLANK PAGE » Performance artistique qui vous présentera un dialogue entre danse et peinture.

Pendant que la peintre peint, la danseuse danse.

