L’esprit fil de fer

L’esprit fil de fer, 11 avril 2023, . , , L’esprit fil de fer

2023-04-11 – 2023-04-29 . Avec du fil de fer et quelques outils, Serge Vandecasteele fait des merveilles.

Entre ses mains, naissent des personnages, des animaux, des scènes de la vie quotidienne, aux allures aériennes et aux lignes graphiques. Des objets uniques à découvrir… Avec du fil de fer et quelques outils, Serge Vandecasteele fait des merveilles.

Entre ses mains, naissent des personnages, des animaux, des scènes de la vie quotidienne, aux allures aériennes et aux lignes graphiques. Des objets uniques à découvrir… dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville