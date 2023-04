Festival Festi’Récré – 16e édition, 22 avril 2023, .

2023-04-22 – 2023-04-29

Depuis 16 ans, Festi Récré est le festival jeune public organisé pendant les vacances de Printemps.

Du samedi 21 au samedi 29 avril 2023, l’Office de Tourisme propose aux enfants, de 2 à 14 ans, 250 rendez-vous sur 35 sites de la Destination Granville Terre et Mer.

A cette occasion, 47 partenaires ouvrent leur porte aux festivaliers. Autour d’ateliers, de balades, de spectacles et autres moments intergénérationnels.

Ils partagent les valeurs de la Destination : la maritimité, la préservation, le ressourcement, la simplicité, la créativité et la convivialité.

Ouverture des réservations : mercredi 5 avril à 12h.

Pour toutes les animations (sauf indication contraire) : www.festi-recre.com.

www.festi-recre.com

