Semaine Super Mario Bros à la Médiathèque Guy de Maupassant

2023-04-26 – 2023-04-29 . A l’occasion de la sortie du film d’animation Super Mario Bros, le petit plombier moustachu s’invite du 26 au 29 avril à la médiathèque Guy de Maupassant pour un voyage vidéoludique retraçant l’histoire de la licence phare de Nintendo.

De la NES à la Switch, Mario, Luigi, la princesse Peach, Toad et le méchant Bowser ont ravi plusieurs générations de joueurs depuis presque 40 ans ! Niveau bonus : Atelier Pixel art, Papertoy & Tournoi. Tout public à partir de 8 ans.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Renseignements au 0323636838 Horaires d'ouverture : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

