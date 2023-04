Exposition à la Maison du Textile : Créations originales d’ici et d’ailleurs

2023-04-01 – 2023-04-29 . La Maison du Textile à Fresnoy le Grand vous emmène dans un voyage autour du monde avec sa nouvelle exposition temporaire « Créations originales d’ici et d’ailleurs » de Bérangère Manfredi, organisée dans le cadre de la thématique annuelle de l’association Proscitec Patrimoines et Mémoires des Métiers. L’exposition est en accès libre pendant les heures d’ouverture du musée La Maison familiale d’Henri Matisse, du 1er au 29 avril :

– Du mercredi au vendredi : de 10h à 13h et de 14h à 18h

– Le samedi : de 14h à 18h

