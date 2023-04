Carte blanche de la conservatrice du département d’art moderne et contemporain

2023-04-29 – 2023-04-29 . 0 Carte blanche sur les œuvres de l’artiste Valérie Favre. Pour cette carte blanche, la conservatrice des collections modernes et contemporaines Maya Derrien retracera le parcours de Valérie Favre, une peintre contemporaine d’origine suisse qui a choisi de suivre la voie de la figuration afin d’interroger les archétypes de représentation et les pouvoirs de la peinture. Les deux tableaux exposés au Musée de Picardie (« Robe Rouge », 1995 et « Pinochiette », 2002) serviront de point de départ à l’exploration d’une production marquée par la récurrence des séries et des thématiques empruntées à l’histoire, à la littérature et au théâtre. Durée : 1h30. Réservation conseillée, dans la limite des places disponibles. photo : Valérie Favre, « Robe rouge », 1995, huile sur toile, collection du FNAC, Paris, déposée au Musée de Picardie en 1997 museedepicardie@amiens-metropole.com +33 3 22 97 14 00 https://www.amiens.fr/Les-evenements/Carte-blanche-de-la-conservatrice-du-departement-d-art-moderne-et-contemporain2 dernière mise à jour : 2023-03-28 par

