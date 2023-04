Avec du fil

Avec du fil, 28 avril 2023, . , , Avec du fil

2023-04-28 18:00:00 – 2023-04-28 20:00:00 . Venez fabriquer avec l’artiste Serge Vandecasteele une sculpture en fil de fer.

À partir de 8 ans (chaque enfant doit être accompagné d’un adulte) Durée : 2h Venez fabriquer avec l’artiste Serge Vandecasteele une sculpture en fil de fer.

À partir de 8 ans (chaque enfant doit être accompagné d’un adulte) Durée : 2h dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville