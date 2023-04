Café Philo à l’Escarbille

2023-04-28 17:00:00 17:00:00 – 2023-04-28 18:30:00 18:30:00 . » La mort, la mort, toujours recommencée « , animé par Alexandre Duclos. Pratique : au café associatif L’Escarbille au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis. » La mort, la mort, toujours recommencée « , animé par Alexandre Duclos. Pratique : au café associatif L’Escarbille au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis. dernière mise à jour : 2023-03-29 par

