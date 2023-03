Rendez-vous de Travail & Sécurité : les CSE : leurs rôles et leurs missions en santé et sécurité au travail

Rendez-vous de Travail & Sécurité : les CSE : leurs rôles et leurs missions en santé et sécurité au travail, 27 avril 2023, . Rendez-vous de Travail & Sécurité : les CSE : leurs rôles et leurs missions en santé et sécurité au travail Jeudi 27 avril, 11h00 La rédaction de la revue Travail & Sécurité vous convie à une nouvelle table ronde en ligne sur le thème « Les CSE : leurs rôles et leurs missions en santé et sécurité au travail ».

Elle réunira experts INRS et Carsat, ainsi que des témoins d’entreprises qui débattront des sujets suivants : Quel est le rôle exact du CSE dans le domaine de la santé et sécurité au travail ?

Quelles sont ses prérogatives ?

Quelles actions peut-il enclencher ? Ce rendez-vous sera l’occasion de présenter des retours d’expériences du terrain et de répondre à vos questions. Inscription : https://www.inrs.fr/RDVTS [{« link »: « https://www.inrs.fr/RDVTS »}] https://www.inrs.fr/RDVTS Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T11:00:00+02:00 – 2023-04-27T12:00:00+02:00

