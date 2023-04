Visite commentée pour les enfants : « Polo, raconte-moi le port de pêche »

2023-04-26 – 2023-04-26 . Pour les 6-11 ans.

Polo le bulot t’emmène à la découverte du port de pêche de Granville. Polo te raconte l’histoire de la pêche d’hier et d’aujourd’hui. Grâce aux nombreux indices qu’il va te donner, rempli le petit livret qui te sera fourni. Ouvre bien tes yeux et sois attentif pour ne pas en prendre une miette !

Tu repartiras avec ton livret qui te permettra de refaire cette visite avec tes amis ou des membres de ta famille. Présence d’un adulte obligatoire – gratuit pour les adultes. Pour les 6-11 ans.

Tu repartiras avec ton livret qui te permettra de refaire cette visite avec tes amis ou des membres de ta famille. Présence d'un adulte obligatoire – gratuit pour les adultes.

