Escape Game à l’abbaye de Lessay

Escape Game à l’abbaye de Lessay, 26 avril 2023, . , , Escape Game à l’abbaye de Lessay

2023-04-26 18:00:00 18:00:00 – 2023-04-26 . Vous êtes de jeunes moines novices. Vous souhaitez intégrer la communauté bénédictine de l’abbaye royale de Lessay. Pour cela, le Père Abbé a décidé de vous mettre à l’épreuve. Vous devrez résoudre en moins de 60 minutes de nombreuses énigmes. A partir de 12 ans. Réservation obligatoire.

Lieu de RDV indiqué à la réservation. Vous êtes de jeunes moines novices. Vous souhaitez intégrer la communauté bénédictine de l’abbaye royale de Lessay. Pour cela, le Père Abbé a décidé de vous mettre à l’épreuve. Vous devrez résoudre en moins de 60 minutes de nombreuses énigmes. A partir de 12 ans. Réservation obligatoire.

Lieu de RDV indiqué à la réservation. tourisme@cocm.fr +33 2 33 45 14 34 http://www.tourisme-cocm.fr/ dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville