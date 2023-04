Atelier pour les plus petits > Allez raconte !

2023-04-26 15:30:00 – 2023-04-26 . Lecture à voix haute d’un livre jeunesse issu de la boutique.

Durée 35 à 45 minutes.

Pour les moins de 7 ans.

dernière mise à jour : 2023-03-29

