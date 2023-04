Jeu d’enquête

2023-04-26 14:30:00 – 2023-04-26 16:00:00 . Pour les enfants à partir de 7 ans.

Venez mener l’enquête et découvrir l’histoire de l’ancienne prison de Pont-l’Évêque de manière ludique. Pour les enfants à partir de 7 ans.

