Un concert 100% rock pour les kids et leurs parents !

Ils sont grands, ils sont tatoués, ils sont plus ou moins forts, ils ont les cheveux longs ou hirsutes, ils ont des guitares (et aussi une batterie), ils font du rock, du vrai, et ils ont des messages clairs pour les enfants. Chanter en chœur et à tue-tête, oui. Aller au lit, non. Sauter dans tous les sens, oui. Ranger sa chambre, non. Avoir du style, oui. Se laisser faire, non. Avoir un grand cœur, oui. Sauter dans son slip, oui aussi (mais c’est difficile). Les feux de camp, non. Les amplis, oui (mais en faisant bien attention à ses oreilles). New Kidz met son expérience du riff de guitare, de la distorsion et du bon moment au service de la cour de récré.

Pierre Tabel, Jonathan Lamarque et Jérôme Bossuyt ont tous trois écumé les scènes de France et de Navarre dans des groupes comme Nihil, Cafe Flesh ou les précoces Mary’s Child. Ils ont créé New Kidz en 2013, pour répondre à une commande. Le groupe a depuis publié trois albums : On the Rockx en 2014, Back II Black en 2018 et III en 2022.

Asca Beauvais

