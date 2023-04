Visite guidée de la Collégiale Saint-Evroult de Mortain, 25 avril 2023, .

Edifice religieux trop peu connu, cette collégiale, voulue par le comte Robert de Mortain, demi-frère de Guillaume le Conquérant, sur invitation de son chanoine, Vital, est érigée fin XIe siècle en même temps que le Collège attenant qui devait éduquer tout jeune du comté se présentant. Aucun reste roman n’est encore visible de nos jours à l’exception d’un magnifique portail qui rappelle étrangement la porte Saint Louis de l’abbaye de Savigny. L’église actuelle fut reconstruite au XIIIe siècle et est particulièrement intéressante par son plan sans transept et son campanile à longs meneaux. Et l’intérieur subjugue par sa grande élégance, son mobilier en lien avec l’abbaye de Savigny, ses reliques étonnantes et le fameux chrismale avec ses inscriptions runiques. RV sur le parking de la place du château. Durée 1h15. Places limitées. Inscription obligatoire dans les bureaux d’information touristique ou en ligne sur https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ Renseignement au bureau de Mortain 02 33 59 19 74. Tarifs 7€/adulte et 4€ pour les 8-18 ans.

