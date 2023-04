ATELIER d’initiation au Yoga

2023-04-25 – 2023-04-25 . ATELIER d’initiation au Yoga – enfants (6-12 ans) Olivier Lala proposera un atelier d’initiation au Yoga pour enfants au Musée de Picardie. A travers des jeux et des défis, différentes postures seront pratiquées afin d’amener le groupe vers une exploration du corps et de la respiration. Venez essayer ! Durée : 2h Groupe de maximum 10 enfants entre 6 et 12 ans. Réservation obligatoire : 03 22 97 14 00 ou museedepicardie@amiens-metropole.com +33 3 22 97 14 00 https://www.amiens.fr/Les-evenements/ATELIER-d-initiation-au-Yoga-enfants-6-12-ans dernière mise à jour : 2023-03-28 par

