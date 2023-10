Soirée Cult’ ! Reviens d’entre les morts avec le jeu vidéo «Dead Cells», 24 avril 2023, .

Soirée Cult’ ! Reviens d’entre les morts avec le jeu vidéo «Dead Cells» Lundi 24 avril, 18h00

Sur la chaine Twitch de InstantsCult le 24 Avril à 18h !

EN DIRECT ICI :

En direct ici

Mort et résurrection, voilà un cocktail fascinant ! Rien d’étonnant à ce que petit et grand écran s’en emparent et l’interprètent à de multiples sauces. Une lumière au bout du tunnel, d’ultimes flashbacks, puis un corps qui se réveille miraculeusement…

Que se passe-t-il réellement dans notre cerveau au moment de rendre notre dernier souffle ?

Pourrait-on muter dans un autre corps après la mort ?

La zombification est elle possible ?

Discussions, quiz et décryptage du Jeu vidéo Dead Cells sur la chaîne Twitch d’Instants Cult’ en compagnie d’experts de la question.

Vous pourrez jouer et tenter de gagner des lots !

Une soirée conviviale qui mélange science, pop corn et pop culture !

Diffusion web en direct de l’exposition Momies – Corps préservés, corps éternels du Muséum de Toulouse.

Avec Instant Science !

A partir de 7 ans

Durée : 2 h

Crédit image : Instant Science

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T18:00:00+02:00 – 2023-04-24T20:00:00+02:00

Instant Science