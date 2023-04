Parcours Les enfants guident les grands sur la Presqu’île

2023-04-24 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-24 15:30:00 15:30:00 . À l’aide d’un plan où figure un parcours, les plus petits orientent le groupe. Cette promenade commentée est l’occasion d’en apprendre davantage sur les bâtiments emblématiques de la presqu’île de Caen.

À partir de 7 ans, familles bienvenues.

inscription@lepavillon-caen.com +33 2 31 83 79 29

