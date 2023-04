Conférence sur le phénomène des marées – Manoir du Tourp

Conférence sur le phénomène des marées – Manoir du Tourp, 23 avril 2023, . , , Conférence sur le phénomène des marées – Manoir du Tourp

2023-04-23 16:00:00 – 2023-04-23 . Conférence sur le phénomène des marées par le GAQ (groupe astronomique de Querqueville) Conférence sur le phénomène des marées par le GAQ (groupe astronomique de Querqueville) dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville