Course: « Race Across Paris » à Chantilly

Course: « Race Across Paris » à Chantilly, 19 avril 2023, . , , Course: « Race Across Paris » à Chantilly

2023-04-19 – 2023-04-23 . 150 Inspirée de la Race Across America, la Race Across Paris vous embarque sur les meilleurs parcours cyclistes autour de la capitale avec un départ et base de vie à Chantilly

Avec 3 distances, 300 km, 500km et 1000km vous roulerez en solo, en duo ou par équipe de 4 sur les plus belles routes d’Ile-de-France et des régions voisines au contact des plus beaux paysages.

Départ le 19/04 pour le 1000km (à partir de 22h ),

Départ le 21/04 pour le 500km (à partir de 08h) et le 300km (à partir de 20h), Race Across Paris dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville