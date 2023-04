Concert de l’orchestre d’harmonie de Vermand

2023-04-22 – 2023-04-22 . L’orchestre d’harmonie de Vermand organise un concert gratuit le samedi 22 avril à 20h à la salle Charles Doublet de Vermand.

Une soirée buffet pizza est également prévue, à 25 euros l’entrée. Places limitées et sur réservation à l’adresse suivante : ohv.vermand@gmail.com ohv.vermand@gmail.com dernière mise à jour : 2023-03-30 par

