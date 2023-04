Bain de forêt musical – Eveil du printemps, 22 avril 2023, .

Le Festival des forêts vous invite à débuter votre journée en musique, dans l’orangerie de Saint-Pierre-en-Chastres (Vieux-Moulin). La vue exceptionnelle sur les ruines du Prieuré et la forêt vous offriront une immersion entre musique et nature.

Au Japon, les bienfaits pour le corps et l’esprit du shinrin yoku, pratique d’immersion et de méditation en forêt, sont bien connus. Le Bain de forêt musical prend ici la forme d’une marche de 3 heures, guidée par un médiateur et accompagnée par un musicien, où un contact intime et attentif avec la nature et la musique donne le chemin vers la connaissance de soi, l’harmonie et le bien-être.

Cathy de Késel, médiatrice bien-être,

Isabelle Chomet, guitare

Les Bains de forêt musicaux s’adressent à tous et font vivre les expériences suivantes :

– Le départ et l’arrivée dans un site historique à découvrir, en pleine forêt ou en lisière ;

– Une tisane d’accueil ;

– Une marche lente et facile en forêt totalisant environ 5 à 6 kilomètres ;

– Des temps d’observation, d’écoute, de respiration et de méditation guidés par le médiateur ;

– Des exercices de connexion à la nature, notamment avec les arbres (le fameux tree huging) ;

– La présence de la musique en pleine nature, en accompagnement de certains exercices ;

– Des pauses d’écoute musicale, en forêt et sur le lieu de départ ou d’arrivée.

A l’issue, des exercices simples et reproductibles sont remis aux participants : le Bain de forêt musical, en instaurant un contact intime et attentif avec la nature et avec la musique, a ouvert un chemin vers la connaissance de soi, l’harmonie et le bien-être. A chacun de le poursuivre !

Le festival, organisateur, se réserve la possibilité, si les conditions météorologiques ne permettaient pas le bon déroulement de cette marche (notamment pour la préservation des instruments de musique), d’annuler celle-ci. Vous seriez, dans ce cas, prévenus la veille au soir.

Les animaux ne sont pas acceptés lors des Bains de forêt musicaux.

Prévoir un équipement adapté et des chaussures de marche.

contact@festivaldesforets.fr +33 3 44 40 28 99 https://festivaldesforets.fr/evenement/bain-de-foret-musical-eveil-du-printemps/

